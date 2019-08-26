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"داو جونز" يرتفع 300 نقطة بالمستهل بعد تصريحات هادئة لترامب

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"داو جونز" يرتفع 300 نقطة بالمستهل بعد تصريحات هادئة لترامب "داو جونز" يرتفع 300 نقطة بالمستهل بعد تصريحات هادئة لترامب

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة مع انحسار المخاوف التجارية.

وكانت أسهم أشباه الموصلات أكبر الرابحين في "وول ستريت" كما قاد سهما "آبل" و"بوينج" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" بعدما ارتفعا بأكثر من 2 بالمائة لكل منهما.

وهدأت مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد اليوم بأن الصين ترغب في العودة إلى طاولة المحادثات.

وأشاد ترامب بالرئيس الصيني خلال قمة مجموعة السبع ورحب برغبته في عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة مع تصاعد حدة التوترات مؤخراً مع تبادل الطرفين فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما.

وعن إمكانية تأجيل التعريفات المحتملة على الصين، قال الرئيس الأمريكي : "أي شئ ممكن".

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة بأكثر من 2 بالمائة خلال الشهر  الماضي.

وكانت الأسهم الأمريكية عانت من خسائر حادة في جلسة الجمعة الماضي حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة بعد مطالبة ترامب للشركات الأمريكية بمغادرة الصين. والبحث عن بدل آخر للإنتاج فيه.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة إلى 25929.4 نقطة، رابحاً 300.51 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 2873.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 7837.3 نقطة.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.937.

مباشر (اقتصاد)

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