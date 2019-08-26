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استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة نماء للكيماويات

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استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة نماء للكيماويات استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة نماء للكيماويات

الرياض - مباشر: أعلنت شركة نماء للكيماويات عن استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وقبول مجلس الادارة الاستقالة بتاريخ اليوم الاثنين، 26 أغسطس 2019م.

وضمت القائمة وفقا لبيان الشركة على "تداول"، كلاً من ممدوح بن سعود الشرهان عضو مجلس إدارة مستقل، وملفي بن مناحي المرزوقي عضو مجلس إدارة مستقل، وسعد بن سعود ابونيان عضو مجلس إدارة مستقل.

وقالت الشركة إن استقالة ممدوح الشرهان نظرا لظروف استلامه مهام وظيفة جديدة لا تمكنه من تفرغه لشركة ودعمها.

وتابعت: واستقالة وملفي المرزوقي وسعد ابونيان بسبب ظروف خاصة وعدم تفرغهما في الفترة الحالية.

وقرر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات، اليوم الاثنين، إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي عبدالله بن عودة العنزي، وتم تكليف محمد بن عبدالله المنصور بمنصب الرئيس التنفيذي لفترة مؤقتة.

وأقر مجلس الإدارة أيضاً إلغاء توصيته السابقة بزيادة رأسمال الشركة مبلغ 200 مليون ريال، لعدم جدواها. 

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