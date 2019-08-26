"يو.بي.إس" يتوقع استمرار مكاسب الذهب والصعود لمستوى 1600 دولار

مباشر: قال محلل في بنك "يو.بي.إس" إن الذهب سوف يواصل المكاسب ليصل إلى مستوى 1600 دولار للأوقية، مع تباطؤ حاد في النمو العالمي واتجاه البنوك المركزية إلى التيسير النقدي بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف "جوافاني ستيونوفو" و"وايني جوردن" المحللان في البنك في تقرير نقلته وكالة بلومبرج، اليوم الإثنين أن تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وصل إلى مستوى جديد.

وتابع البنك: "لقد أظهر الذهب صفاته كملاذ آمن ولازلنا نتوقع مكاسب قوية للمعدن منذ أن بدأنا هذه التوقعات الإيجابية في منتصف شهر مايو/أيار الماضي".

وحقق المعدن الأصفر مكاسب قوية في الفترة الأخيرة ووصل إلى أعلى مستوى في 6 سنوات مع اتجاه البنوك المركزية إلى التيسير النقدي بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وتصاعدت الحرب التجارية بحدة في الأيام الأخيرة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة نسبة جميع التعريفات على السلع الصينية التي هى مطبقة بالفعل بالإضافة إلي التي سوف تدخل حيز التنفيذ في الشهر المقبل بنسبة 5 بالمائة.

وجاء ذلك رداً على اعتزام الصين فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار في الشهر المقبل.

ويتوقع البنك أن يتراوح سعر المعدن الأصفر خلال الثلاثة أشهر المقبلة بين 1450 إلى 1600 دولار للأوقية.

ويرى البنك أن الخطر الأساسي لتراجع تلك التوقعات هى أن يتم التوصل إلى صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفعل تراجع تهديدات ترامب في حال وجود تنازلات من الصين.

وهدأت التوترات التجارية من جديد بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أنهما سيبدآن محادثات جادة للغاية.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند مستوى 1538.40 دولار للأوقية.