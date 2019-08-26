إدخال النظام الذكي على أنظمة المواصلات في مكة 2020

الرياض – مباشر: قالت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، إن تنفيذ مشاريع النقل العام في العاصمة المقدسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر عدة عقود؛ من بينها ما أعلنته مؤخراً شركة "NEC Corporation" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليابانية عن إدخالها لنظام نقل ذكي للحافلات وشركات النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين.

ولفتت هيئة تطوير منطقة مكة، إلى أن الشركة اليابانية ستدخل النظام الذكي على أنظمة المواصلات خلال عام 2020 لأكثر من 400 حافلة، على أن يرتفع العدد إلى 2000 حافلة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد بيان الهيئة، أن المشروع يحظى بدعم مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان؛ بهدف توفير وسائل نقل مريحة لقاصدي المسجد الحرام.

وبينت هيئة تطوير المنطقة، أن مشروع النقل بالحافلات يجري تنفيذ مرحلته الأولى عبر عدة عقود؛ أحدها لتوريد وتشغيل وصيانة مشروع حافلات مكة المرحلة الأولى المبرم مع تحالف مكون من شركات كبري سعودية وإسبانية متخصصة لمدة 10 أعوام تشغيلية، منها عامان لتصميم وتنفيذ وبناء المنشآت بالإضافة لتجهيز وتصنيع الحافلات مع أنظمة النقل الذكي الخاصة بها، وشركة NEC Corporation المتخصصة في بعض أنظمة النقل الذكي.

وتابعت الهيئة: أنه يتم من خلال مقاول آخر تنفيذ اعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات، والتي تشمل المحطات الرئيسية ومحطات التوقف وتجهيز المسارات الخاصة، وجسور مشاة وأنظمة تحكم بالإشارات المرورية، وإشارات المشاة وغيرها من الأنظمة.

يذكر أن كافة الأعمال والترتيبات جارية لتنفيذ وتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال النقل لما له من آثار إيجابية على جودة الحياة، ويسهل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.

وتتكون شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة من 12 مسارا تغطي أغلب مناطق المدينة، بعدد 400 حافلة للمرحلة الأولى، منها 240 حافلة قياسية 12 مترا، وعدد 160 حافلة مفصلية 18 متر جميعها ألمانية الصنع، تهدف إلى تقديم أرقى مستويات الراحة والكفاءة والخدمة المتميزة.

وتحتوي الحافلات على أحدث أنظمة النقل الذكية والتي تمكن مركز التحكم والقيادة للحافلات من متابعة مواقع الحافلات عبر نظام تحديد المواقع (GPS) وإدارتها عن بعد.

وتحتوي الحافلات على نظام المراقبة بالكاميرات، ونظام الحماية من الحوادث ونظام اطفاء ذاتي للحريق، ونظام الإنذار للحالات الطارئة الذي يرتبط بمركز التحكم والسيطرة.

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