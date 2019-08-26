أخبار عاجلة

فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ترامب والسيسي يدعمان "ليبيا الموحدة"

Google+ Print

واشنطن – سبوتنيك. وأشار البيت الأبيض إلى أن والسيسي ناقشا الوضع في ليبيا على هامش قمة مجموعة السبع المقامة في جنوب غربي فرنسا.

© REUTERS / Philippe Wojazer

وأوضح البيت الأبيض ان ترامب والسيسي عبروا عن دعمهما المشترك، من أجل ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية، يمكنها الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

وتعيش ليبيا في أوضاع أمنية وسياسية غير مستقرة منذ الإطاحة بزعيم ليبيا العقيد الراحل معمر القذافي.

ولا تزال ليبيا منقسما بين سلطتين متنافستين، البرلمان المدعوم من الجيش الوطني الليبي يسيطر على شرق ليبيا، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة على الجزء الباقي من البلاد.

وتصاعد المواجهة بشكل كبير من السلطات الليبية المتنافسة في أوائل أبريل/نيسان الماضي، بعدما شنت قوات الجيش الوطني الليبي حملة على طرابلس لتحريرها من الجماعات الإرهابية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ترامب يواصل الهجوم على الفيدرالي: "يحب مشاهدة معاناة شركاتنا"

ترامب يواصل الهجوم على الفيدرالي: "يحب مشاهدة معاناة شركاتنا"

الصين تنفي تصريحات ترامب بشأن طلبها التفاوض

الصين تنفي تصريحات ترامب بشأن طلبها التفاوض

عضو سابق بالفيدرالي يدعو لإسقاط ترامب في انتخابات 2020

عضو سابق بالفيدرالي يدعو لإسقاط ترامب في انتخابات 2020

ترامب لجونسون: انتظرتك ست سنوات!

ترامب لجونسون: انتظرتك ست سنوات!