أخبار عاجلة

فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الرئيس اللبناني: هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان هي بمثابة إعلان حرب

Google+ Print
الرئيس اللبناني: هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان هي بمثابة إعلان حرب الرئيس اللبناني: هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية في لبنان هي بمثابة إعلان حرب

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن "الاعتدائين على الضاحية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701 وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على إسرائيل".

وأضاف عون "ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا"، مؤكدا "نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة

مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء غارة إسرائيلية في غزة