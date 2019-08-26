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بعد ليلة الطائرتين.. لبنان يشتكي إسرائيل لمجلس الأمن

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بعد ليلة الطائرتين.. لبنان يشتكي إسرائيل لمجلس الأمن بعد ليلة الطائرتين.. لبنان يشتكي إسرائيل لمجلس الأمن

جي بي سي نيوز :- قال لبنان، الأحد، إنه سيتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولية، لإدانة الخرق الإسرائيلي "الخطير" للسيادة اللبنانية، بعد سقوط طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد بيان بأن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أعطى تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن،

وكان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضا، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

وسقطت طائرة استطلاعية مسيرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله، مما أدى إلى جرح 3 أشخاص وأضرار مادية أخرى.

وأكد باسيل في بيان "حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701، والذي تقابله إسرائيل يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم".

كما شدد على أن "حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتمسكه بالاستقرار لا يسقط حقه في الدفاع على السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها".

في المقابل، وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الحادث بأنه "اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701".

وقال إنه "سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة سيما وأن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر" , وفق سكاي نيوز.

وختم قائلا "إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".

جي بي سي نيوز

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