اعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 1440/10/30 هـ ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح (على الرغم من انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة ميلينيوم لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين ) لعدم احتساب مخصص فروق زكوية محتملة تم احتسابه في الربع المماثل من العام السابق وكذلك رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة أنتفت الحاجة إليه مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح لشموله على شهري شعبان ورمضان والذي تكون فيه أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين بفندق وأبراج مكة ميلينيوم أكثر من باقي الشهور يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح (على الرغم من انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة ميلينيوم لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين ) لعدم احتساب مخصص فروق زكوية محتملة تم احتسابه في الفترة المماثلة من العام السابق وكذلك رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة أنتفت الحاجة إليه مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق لتتلائم مع عرض أرقام الفترة الحالية ولزيادة الايضاح فقد تمت معالجة محاسبية أدت الى التأثير على صافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 2.2 مليون

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