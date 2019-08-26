رغم تراجع الإيرادات.. أرباح مكة للإنشاء ترتفع 24.3% بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة مكة للإنشاء والتعمير، ارتفاع أرباحها بالربع الثاني من السنة المالية الجارية، بنسبة 24.29 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بلغ 87 مليون ريال، خلال الربع المنتهي في 30 شوال 1440هـ، مقابل 70 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من السنة السابقة.

يذكر أن السنة المالية للشركة تنتهي بنهاية الشهر الرابع من العام الهجري.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح، على الرغم من انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة ميلينيوم لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وذلك لعدم احتساب مخصص فروق زكوية محتملة تم احتسابه في الربع المماثل من العام السابق وكذلك رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح.

وبلغت إيرادات الشركة 150 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 160 مليون ريال إيرادات الربع المماثل من السنة السابقة، بتراجع 6.25 بالمائة.

وارتفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة على أساس ربعي بنسبة 81.25 بالمائة، مقارنة بأرباح 48 مليون ريال بالربع الأول من السنة المالية الحالية.

وأرجعت الشركة الارتفاع إلى شمول الربع الثاني على شهري شعبان ورمضان والذي تكون فيه أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين بفندق وأبراج مكة ميلينيوم أكثر من باقي الشهور.

وارتفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى 135 مليون ريال، مقارنة بأرباح 116 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من السنة السابقة، بارتفاع 16.4 بالمائة.

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