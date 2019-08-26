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ترامب عن إمكانية تأجيل تعريفات الصين: "أي شيء ممكن"

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ترامب عن إمكانية تأجيل تعريفات الصين: "أي شيء ممكن" ترامب عن إمكانية تأجيل تعريفات الصين: "أي شيء ممكن"

مباشر: أكد الرئيس الأمريكي دونالد أن المفاوضات التجارية مع الصين كانت في وضع أفضل بكثير من أيّ وقت مضى.

وعند سؤاله حول ما إذا كان سيقوم بتأجيل التعريفات المخططة على السلع الصينية، خلال مشاركته اليوم الإثنين في قمة مجموعة الدول السبع، قال ترامب: "أيّ شيء ممكن".

وفي تصعيد جديد، قرر الرئيس الأمريكي زيادة الرسوم المزمع تطبيقها على الصين في بداية الشهر القادم على منتجات بقيمة 300 مليار دولار من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة كما أقر رفع التعريفات البالغة 25 بالمائة لتصبح 30 بالمائة على سلع مستوردة من بكين وبقيمة 250 مليار دولار من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتابع ترامب: أستطيع أن أقول إننا نحظى بمحادثات مجدية للغاية، بل أكثر جدية من أيّ وقت مضى".

وأضاف: "الصين دولة كبرى.. وهم يخسرون ملايين وملايين الوظائف والتي تذهب إلى دول أخرى، إذا كنت في نفس مكانهم كنت سأفضل إبرام صفقة تجارية".

ويعتقد الرئيس الأمريكي أن الجانبين على الأرجح في وضع أفضل بكثير من أيّ وقت مضى في المفاوضات، قائلاً: "اعتقد أننا في موقف أقوى لإبرام صفقة، صفقة عادلة للجميع".

مباشر (اقتصاد)

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