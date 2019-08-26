4 بورصات خليجية تعاود الارتفاع بصدارة الأسواق الإماراتية بالختام

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: نجحت أغلب بورصات الخليج اليوم في الخروج من نفق التراجعات التي بدأتها في الجلسات القليلة الماضية، تحت وطأة الأحداث الجيوسياسية وتصاعد أحداث الحرب التجارية، إلا أن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيرت مسار معظم البورصات في نهاية التعاملات.

وارتفع أداء 4 بورصات تصدرتهم بورصتي دبي وأبوظبي، حيث سجل سوق العاصمة ارتفاعاً بنسبة 0.59 بالمائة، بما يُوازي 29.06 نقطة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4997.22 نقطة مع نمو القطاعات القيادية بشكل جماعي وعودة عمليات الشراء الانتقائي.

وقال الرئيس الأمريكي اليوم في تغريدة له على حسابه على "تويتر" أنه يُبدي احتراماً كبيراً للصين قائلاً: "أعتقد أننا سنُبرم صفقة لأننا الآن نتعامل بشروط مناسبة".

وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إنه يريد أن يرى إيران قوية "ولا أسعى إلى تغيير القيادة في طهران".

ويتابع المستثمرون حول العالم الأوضاع التجارية بين التصعيد الأخير الذي شهده الأسبوع الماضي من إعلان الولايات المتحدة والصين تعريفات ضد بعضهما البعض، وهي الخطوة التي أثارت المخاوف على نطاق واسع.

كما سجل سوق دبي ارتفاعاً، ليخالف الاتجاه السلبي الذي سجله بالأمس وذلك بدعم الأسهم الكبرى التي شهدت عمليات شراء انتقائي بنسبة 0.49 بالمائة، بما يوازي 13.36 نقطة، لينهي عند مستوى 2729.04 نقطة.

الكويت

وحلت بورصة الكويت بالمركز الثالث بين ارتفاعات مؤشرات الخليج لتنجح في تجاوز مرحلة الهبوط التي لازمتها طيلة الثلاث جلسات الماضية بارتفاعات جماعية بالتزامن مع تحسن التداولات وظهور بوادر أمل تلوح في الأفق ساهمت في هذا الصعود.

وأنهى المؤشر العام للبورصة الكويتية جلسة اليوم مرتفعاً 0.44 بالمائة عند مستوى 5934.49 نقطة رابحاً 25.82 نقطة. كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.32 بالمائة و0.48 بالمائة على الترتيب.

وقال المُحلل الفني لسوق المال سعد الرومي لـ"مباشر"، إن بداية تعاملات السوق اليوم كانت حمراء متأثرة بهبوط الأسواق العالمية جراء تصاعد أزمة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن تغريدات الرئيسي الأمريكي ترامب اليوم كان لها أثر إيجابي على البورصة في نهاية التعاملات.

سوق الأسهم السعودي

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر بعد سلسة تراجعات دامت 3 جلسات متتالية، وحول المؤشر أدائه السلبي بالتعاملات الصباحية ليغلق مرتفعا وسط تباين بأداء القطاعات، وبالمثل أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو بمكاسب ملحوظة بالختام.

وحقق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي مكاسب نسبتها 0.20 بالمائة في ختام التعاملات، ليغلق بمستوى 8257.86 نقطة، بعد مكاسب 16.19 نقطة.

وبلغت السيولة 3.45 مليار ريال (تأثرت بالصفقات الخاصة خلال الجلسة)، مقابل 2.43 مليار ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 125.95 مليون سهم، مقارنة بـ 99.55 مليون سهم بتعاملات الأحد.

مسقط

وفي المقابل تصدر المؤشر العام لسوق مسقط التراجعات بنسبة 1.33 بالمائة بإقفاله عند مستوى 3927.08 نقطة، خاسراً 52.78 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأحد، متأثراً بتراجع غالبية الأسهم القيادية؛ ومبيعات المستثمرين من الأجانب والعرب، على الرغم من توجه العُمانيين والخليجيين للشراء.

وجاء تراجع المؤشر مع تراجع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتقدمها المالي بنسبة 1.25 بالمائة، بضغط بنك مسقط المتراجع 2.67 بالمائة، وتراجع الشرقية للاستثمار 2.5 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 368.75 مليون سهم، مقابل 6.66 مليون سهم بالجلسة الماضية، وزادت قيمة التداولات إلى 137.81 مليون ريال مقابل 815.48 ألف ريال بجلسة أمس الأحد، ويرجع ذلك لصفقة تحويل ملكية على أسهم أريدو.

قطر

وبددت بورصة قطر مكاسبها الصباحية لتنهي تعاملات اليوم متراجعة بضغط 3 عوامل، وسط انتعاش بالتداولات.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.26 بالمائة ليصل إلى النقطة 9791.73، فاقداً 25.94 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وتأثرت بورصة قطر اليوم بعدة أسباب أبرزها التوترات العالمية بشأن الحرب التجارية والتي تضاربت التصريحات حولها، إذ أعلن البيت الأبيض أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندم لعدم رفع التعريفات على الصين أكثر.

كما هبط المؤشر العام لبورصة البحرين بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليعاود الأداء السلبي مع عودة عمليات جني الأرباح السريع بعد أربع جلسات من الارتفاع.

وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.20 بالمائة، بما يعادل 3.04 نقطة إلى مستوى 1530.75 نقطة، مقابل 1533.79 نقطة في جلسة الأمس.

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