سوق الأسهم السعودية يعاود مكاسبه.. وسط تحسن السيولة

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الاثنين باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد 3 جلسات من التراجع، وسط تحسن مستويات السيولة، وأغلق مؤشر السوق الموازي- نمو بارتفاع ملحوظ.

وحقق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي ارتفاعا نسبته 0.20 بالمائة في ختام التعاملات، ليغلق بمستوى 8257.86 نقطة، بمكاسب 16.19 نقطة.

وبلغت السيولة 3.45 مليار ريال (تأثرت بالصفقات الخاصة خلال الجلسة)، مقابل 2.43 مليار ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 125.95 مليون سهم، مقارنة بـ 99.55 مليون سهم بتعاملات الأحد.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية- تداول من المرتقب أن يشهد تنفيذ المرحلة الثانية من الترقية بمؤشر إم إس سي آي "مورجان ستانلي سابقا" قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب قطاعات السوق بالختام، وسط تباين بأداء القياديات.

وتصدر قطاع الأدوية المكاسب بنسبة 2.6 بالمائة، يليه المرافق والمنافع العامة بـ 2.5 بالمائة، يليه الخدمات الاستهلاكية بـ 2.18 بالمائة.

وجاء تجزئة السلع الكمالية بمقدمة التراجعات بـ 0.8 بالمائة، يليه العقارات بنحو 0.4 بالمائة.

وتباين أداء القطاعات القيادية، والتي شهدت إغلاق كل من الاتصالات والمواد الأساسية بمكاسب نسبتها 1.1 بالمائة و0.17 بالمائة على التوالي، مقابل تراجع البنوك بـ 0.02 بالمائة.

وتصدر سهم "زين" السعودية مكاسب 109 أسهم في الختام بنسبة 5.2 بالمائة، فيما حل "التعاونية" بمقدمة التراجعات بـ 2.2 بالمائة.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط بالسيولة في السوق الرئيسي بقيمة 457.77 مليون ريال، فيما كان مصرف الإنماء الأبرز بالكميات بتداولات تمت على 10.24 مليون سهم.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، أغلق على ارتفاع نسبته 4.3 بالمائة ليسكر سلسة خسائر 3 جلسات متتالية، رابحا 165.24 نقطة، رفعته لمستو 3999.10 نقطة.

وتراجعت السيولة بالموازي لمستوى 729.57 ألف ريال، مقابل 1.63 مليون ريال بالجلسة الماضية، من خلال التداول على 33.71 ألف سهم، مقارنة بـ 69.21 ألف سهم بتعاملات الأحد.

ودعم ارتفاع السوق الموازي مكاسب سهم "ثوب الأصيل" الأعلى وزنا بالمؤشر بارتفاع نسبته 9.7 بالمائة، مقابل تراجع "بحر العرب" وحيدا بـ 3.5 بالمائة.

وكان سهم "ثوب الأصيل" الأنشط بالسيولة في الموازي بقيمة 339.59 ألف ريال، وسيطر "بحر العرب" على الكميات بـ 15.8 ألف سهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات أمس الأحد على انخفاض، ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة، مسجلا أعلى خسائر يومية في أكثر من 3 أشهر، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مخاوف المستثمرين حيال الركود الاقتصادي العالمي المرتقب.

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