أخبار عاجلة

فتحي مبروك: أؤيد قرار رحيل "لاسارتي" عن الأهلي -
فتحي مبروك يوجه كلمة في حق النادي الأهلي وجمهوره -
فتحي مبروك: أعشق لعب كرة التنس بجانب كرة القدم -
تواصل فعاليات معرض"ماكس 2019" للطيران - تعليق رئيس مجموعة "التحليق الأول" للطيران -
لقاء مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أورا العالمية على هامش "بطولة زيد لكرة القدم" -
يوسف القماش: شاركت في بطولات العالم في 2015 & 2017 & 2019 في السباحة -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني يحكي عن مسلسل حكايات بنات .. الست هي اللي بتتكلم كتير -
صاحبة السعادة- أحمد صلاح حسني : الشغل مع الأستاذ عادل أمام فرق معايا 10 سنين خبرة -
صاحبة السعادة-أحمد صلاح حسني : ابتديت من الصفر عشان محدش يقول دا كان لاعب كرة -
صاحبة السعادة- كواليس فيلم الممر .. أحمد صلاح حسني : كنا كتيبة و كأننا دخلنا الجيش فعلاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

عون: العدوان الإسرائيلي استهدف استقرار لبنان والمنطقة

Google+ Print
عون: العدوان الإسرائيلي استهدف استقرار لبنان والمنطقة عون: العدوان الإسرائيلي استهدف استقرار لبنان والمنطقة

جي بي سي نيوز :- اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية فصلاً من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 1701 ودليلاً إضافياً على نية إسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة"، وفق قوله.

من جانبه، وصف رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بأنه "اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701".

وقال الحريري، الأحد، إنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، لاسيما أن "العدوان الجديد، الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر".

وختم قائلاً: "المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية".

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأحد، أنه "بتاريخ 25/8/2019 الساعة 2.30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات" , وفق العربية.

وذكر البيان: "وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إسرائيل تتحرك عسكريا على حدود لبنان

إسرائيل تتحرك عسكريا على حدود لبنان

إدلب.. الفصائل تشن هجوم عنيف على شرق خان شيخون

إدلب.. الفصائل تشن هجوم عنيف على شرق خان شيخون

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة اقرار قانون الضمان .. نقاشات وسجالات

بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة

بالفيديو و الصور : سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار بريف الرقة