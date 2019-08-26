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طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات

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طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم صعود طلبيات الطائرات الدفاعي وغير الدفاعية.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة في شهر يوليو/تموز الماضي مقابل زيادة 1.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع الأمريكية المعمرة سوف تشهد زيادة 1.4 بالمائة في الشهر الماضي.

في حين تراجعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية والتي تستثني وسائل النقل،بنحو 0.4 بالمائة في الشهر الماضي، مقابل زيادة 0.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت التقديرات تشير إلى أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 0.2 بالمائة.

أما طلبيات السلع المعمرة التي تستثني الدفاع، فشهدت زيادة 1.4 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع قدره 3.1 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي.

وشهدت طلبيات الطائرات غير الدفاعية وقطاع غيارها ارتفاعاً بنحو 47.8 بالمائة، كما زادت طلبيات الطائرات الدفاعية بنسبة 34.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.969.

مباشر (اقتصاد)

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