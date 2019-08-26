"جيمس للتعليم" وحصانة يستحوذان على "معارف"

الرياض- مباشر: استكملت شركة "جيمس للتعليم السعودية"، المشروع المشترك الذي تعود ملكيته إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ومجموعة "جيمس للتعليم"، عملية الاستحواذ على شركة معارف للتعليم والتدريب.

ووفقاً لبيان للشركة تلقاه "مباشر" يوم الاثنين، تتمتع مدارس معارف الخاصة -التي تأسست عام 1391 هـ / 1971م في المملكة العربية السعودية - بخبرة تزيد عن 40 عاماً في إدارة المدارس، وتضم محفظتها أكثر من 13 مدرسة في أنحاء المملكة، تحتضن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.

كانت جيمس التعليمية أعلنت في مايو الماضي عن دخولها في صفقة استحواذ بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع شركة "حصانة" الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة.

وأشارت إلى أنها وقعت بالشراكة مع شركة حصانة الاستثمارية على اتفاقية الاستحواذ على مجموعة معارف التعليمية والتي تعد أكبر مشغل للمدارس الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى التزام المساهمين الجدد بتحسين التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إلى جانب سمعة معارف الرائدة وخبراتها في تزويد تعليم عالي الجودة.

وقال سعد الفضلي رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك "جيمس للتعليم السعودية": "نتطلع قدماً للتعاون مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور المسجلين ضمن شبكة مدارس ’معارف‘.



وتابع محمد العرفج الرئيس التنفيذي لمعارف للتعليم و التدريب بقوله: "يسرنا إبرام اتفاقية الشراكة هذه التي تعتبر غير مسبوقة في المنطقة، لنساهم في تعزيز جودة التعليم، وزيادة حصة معارف في قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".

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