الرئاسات الثلاث في العراق تدعو "الحشد" للتركيز على محاربة الإرهاب

بغداد - سبوتنيك. جاء في بيان للرئاسة العراقية إن رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل في قصر السلام، ببغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من قيادات الحشد الشعبي".

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وبحسب البيان، "شدد الحضور على أهمية التركيز على الهدف الأساسي المتمثل بمحاربة الإرهاب وتطهير الأرض العراقية من فلوله، وعدم الانشغال بكل ما من شأنه صرف الانتباه عن هذه المعركة"، مضيفا أن "الاعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخرا هي، في جانب منها، محاولات لجرِّ الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الانشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول داعش والتخلص نهائياً من الإرهاب".

وكان مسؤول عراقي قد ذكر أن طائرة دون طيار مجهولة، استهدفت سيارتين تابعتين لقوات الحشد الشعبي في قضاء القائم في الأنبار غربي البلاد.

وأوضح قائم مقام قضاء القائم أحمد الدليمي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": طائرة مسيرة مجهولة استهدفت عجلتين تابعتين لقوات الحشد الشعبي في القضاء".

وتابع: "الطائرة تسببت بتدمير سيارتين بالكامل بعد استهدافهما قرب حقول عكاز التابعة للقضاء".

وأضاف الدليمي: "قد يكون هناك قتلى لأن السيارتين تم تدميرهما بالكامل، لكننا لا زلنا بانتظار المعلومات الإضافية حول الحادث الذي وقع على الحدود العراقية السورية".

وقالت قناة "السومرية نيوز" العراقية إن القصف استهدف سيارتين للواء 45 بالحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أنه أسفر عن استشهاد قائد ميداني في الحشد الشعبي.