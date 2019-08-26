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بعد شهرين من سقوطها... الجيش الليبي يدخل غريان وترقب لإعلان السيطرة الكاملة

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وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن المليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان.

وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب "المليشيات"، وتدمير بعض الآليات لها.

© Sputnik . Andrey Stenin

وأشار إلى أن عملية التقدم بريا مهد لها سلاح الطيران، صباح اليوم الاثنين، ما ساهم في تقهقر المليشيات، وأن القوات المسلحة قادرة على هزيمة المليشيات وتحرير كافة الأماكن، خاصة أن القوة التي كانت في غريان في وقت سابق هي قوة حفظ أمن، وليس الجيش، وهو ما ساعد المليشيات في السيطرة عليها، إلا أن القوات المسلحة الليبية تؤكد بذلك أنها قادرة على السيطرة والقضاء على المليشيات والجماعات الإرهابية.

وشدد على أن سلاح الطيران حقق السيطرة الجوية الكاملة على ليبيا، وأنه يستهدف أي طائرات مسيرة معادية تنطلق من أي مكان داخل الأجواء الليبية.

خسارة غريان

وفي يونيو /حزيران الماضي، أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، بسط سيطرتها على وسط مدينة غريان جنوب طرابلس، مشيرة إلى اقتحام غرفة العمليات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان الجيش الليبي دخل مدينة غريان بعد وصوله للمنطقة الغربية دون مقاومة، بعد اتفاق مع الأهالي والقيادات هناك على عدم استهداف أي شخص من أهل المدينة، إلا أنه وحسب ما ذكر الجيش الليبي فيما أن خيانة حدثت من بعض المندسين، الذين ساعدوا قوات الوفاق في الدخول لها.

SputnikNews

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