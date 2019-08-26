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منوشين: سنتوصل لصفقة حالاً إذا وافقت الصين على تجارة عادلة

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منوشين: سنتوصل لصفقة حالاً إذا وافقت الصين على تجارة عادلة منوشين: سنتوصل لصفقة حالاً إذا وافقت الصين على تجارة عادلة

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة سوف توقع على صفقة تجارية مع الصين في "غضون ثانية واحدة" إذا وافقت بكين على علاقة عادلة مع واشنطن.

وذكر منوشين في تصريحاته على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، يوم الأحد: "نحن لا نملك تجارة عادلة مع الصين، هم يمتلكون تعامل عادل مع أسواقنا واستثماراتنا وشركاتنا ونحن لا نجد ذلك هناك".

وتابع وزير الخزانة الأمريكي: "هذا هو السبب في أننا نتخذ هذا الموقف مع الصين".

وأشار منوشين: "إذا وافقت الصين على علاقة عادلة ومتوازنة، نحن سوف نوقع على صفقة تجارية في ثانية".

وكانت الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة على صفيح ساخن في الأيام الماضية بعد أن أعلن ترامب رفع التعريفات الجمركية ضد سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول، وزيادة التعريفات المحتملة في سبتمبر/أيلول على سلع بـ300 مليار دولار إلى 15 بالمائة من 10 بالمائة.

ولكن انحسرت هذه التوترات نسبياَ بعد أن صرح الرئيس الأمريكي بأن الصين ترغب في صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الطرفين سوف يجريان محادثات جادة للغاية.

مباشر (اقتصاد)

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