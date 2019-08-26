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الروبية الهندية تتراجع لأدنى مستوى في عام 2019

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الروبية الهندية تتراجع لأدنى مستوى في عام 2019 الروبية الهندية تتراجع لأدنى مستوى في عام 2019

مباشر: تراجعت العملة المحلية للهند مقابل نظيرتها الأمريكية لأدنى مستوى في العام الحالي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تصعيد جديد في التوترات التجارية قبل إشارات للتهدئة.

وتأثرت العملة الهندية بتفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أواخر الأسبوع الماضي قبل تهدئة في الأسبوع الحالي.

وقررت الصين فرض تعريفات على بعض سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل على أن يتم إرجاء بقية الرسوم حتى 15 ديسمبر/كانون الأول هذا العام.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي زيادة الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول مع زيادة الرسوم الأخرى على بضائع مستوردة من بكين بقيمة 300 مليار دولار لتكون 10 بالمائة بدلاً من 5 بالمائة والتي تصبح سارية المفعول بداية الشهر المقبل.

لكن اليوم أشار ترامب إلى رغبة الصين في التفاوض مرة أخرى والعودة لطاولة المفاوضات وسط توقعات بإحراز تقدم هذه المرة في طريق الصفقة التجارية.

وبحلول الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت الروبية الهندية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.5 بالمائة ليصعد الدولار إلى 72.0238 روبية.

وسجلت العملة الهندية 72.2538 روبية لكل دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى في العام الحالي.

جدير بالذكر أن الروبية الهندية شهدت خسائر بنحو 3.57 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2019 وحتى الآن.

مباشر (اقتصاد)

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