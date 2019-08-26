البرازيل ترسل قوات الجيش لإطفاء حرائق غابات الأمازون

مباشر: تعهد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بإرسال قوات الجيش للمساعدة في إطفاء حرائق الأمازون بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي.

وهدد قادة الاتحاد الأوروبي بوقف التصديق على اتفاقية تجارية مع أمريكا الجنوبية مع اندلاع الحرائق في غابات الأمازون والتي تشكل أكثر من نصف غابات العالم.

وقال الرئيس البرازيلي في بيان يوم الجمعة: "نحن يجب أن نعطي الشعب الفرصة للتطور والحكومة تعمل على ذلك مع عدم وجود تسامح مع الجرائم بما فيه ذلك جرائم البيئة"، بحسب وكالة رويترز.

وكان الرئيس البرازيلي اعترف أن الفلاحين قد يكونوا وراء حرائق غابات الأمازون.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مناقشة حرائق غابات الأمازون خلال قمة مجموعة السبع التي تنتهي اليوم الإثنين.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتصل بنظيره البرازيلي وأخبره أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في وقف الحرائق.