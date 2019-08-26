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ترامب: تقارير اقتراحي تدمير الأعاصير بأسلحة نووية "سخيفة"

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من: سالي إسماعيل

مباشر: نفى الرئيس الأمريكي دونالد تقارير اقتراحه بتدمير الأعاصير بأسلحة نووية قبل وصولها، معتبراً ذلك بمثابة مزيد من الأخبار المزيفة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الإثنين، إن القصة التي نشرها موقع أكسيوس بأن الرئيس يرغب في تفجير الأعاصير الضخمة بأسلحة نووية قبل أن تصل للشاطئ بمثابة أمر "سخيف".

وأضاف الرئيس: لم أقل هذا من قبل نهائياً، إنها فقط مزيد من الأخبار المزيفة.

وزعم موقع "أكسيوس" الأمريكي للأخبار في تقرير نشره أمس الأحد مستشهداً بمصادر لم يسمها، بأن الرئيس ترامب اقترح في مرات عديدة على كبار مسؤولي الأمن الداخلي والأمن القومي بحث استخدام قنابل نووية لوقف الأعاصير قبل وصولها للولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن أحد المصادر التي لم يكشف هويتها أن ترامب قال عن تهديد الأعصاير: "لقد فهمت، لقد فهمت، لماذا لا نحل الأمر بالأسلحة النووية؟".

مباشر (اقتصاد)

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