صادرات هونج كونج تتراجع للشهر التاسع على التوالي

مباشر: تراجعت صادرات هونج كونج للشهر التاسع على التوالي خلال يوليو/تموز الماضي، وسط الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم إضافة للتوترات السياسية وإن كان الهبوط بوتيرة أقل من المتوقع.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات في هونج كونج، اليوم الإثنين، أن صادرات البلاد تراجعت بنحو 5.7 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي لتسجل 338.6 مليار دولار هونج كونج (43.2 مليار دولار).

وتمثل قراءة يوليو/تموز الماضي الهبوط الشهري التاسع على التوالي كما أنها تأتي بعد انخفاض بنحو 9 بالمائة المسجل في الشهر السابق له والذي كان الأسوأ منذ فبراير/شباط 2016.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات هونج كونج سوف تشهد تراجعاً بنحو 8.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وبالنسبة لواردات هونج كونج فشهدت هبوطاً بنحو 8.7 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 مقارنة مع تراجع بنحو 7.5 بالمائة في يونيو/حزيران.

ويعني ذلك أن عجز الميزان التجاري لهونج كونج بلغ 32.2 مليار دولار هونج كونج خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وفيما يتعلق بأول سبعة أشهر من العام الجاري، فإن إجمالي صادرات السلع انخفض بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين شهدت الواردات انخفاضاً بنحو 5.1 بالمائة.

وبلغ العجز في الميزان التجاري في أول سبعة أشهر من 2019 بذلك 276.8 مليار دولار هونج كونج.

ويتعرض اقتصاد هونج كونج إلى ضرر على صعيد العديد من الجبهات مع مواجهة البلاد أسوأ أزمة سياسية في عقود، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بأكثر من التقديرات الأولية كما ارتفع معدل البطالة في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2017.

وبحلول الساعة 11:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة المحلية لهونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 7.8443 دولار هونج كونج.