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الخارجية: العراق سيتخذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي خرق للسيادة

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الخارجية: العراق سيتخذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي خرق للسيادة الخارجية: العراق سيتخذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي خرق للسيادة

وقالت الخارجية العراقية، في بيان اليوم الاثنين، إنها "ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، أمس الأحد، مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات مجهولة في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وذكر بيان للواء 45 في "الحشد الشعبي"، أن القصف استهدف مخازن عتاد. وقال إنه "ضمن سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية للعراق، عاودت غربان الشر استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الأراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من 15 كيلومترا عن الحدود"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة، فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث".

كما أعلنت قوات الحشد، استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد في الموصل.

وقال مصدر إن "قوة من استخبارات لواء 50 في الحشد الشعبي في نينوى تمكنت، اليوم، من إسقاط طائرة مسيرة مخصصة لأغراض المراقبة"، مضيفا أن "ذلك جاء بعد اقتراب الطائرة من مقر اللواء".

SputnikNews

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