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وزير إسرائيلي: نأخذ تهديدات "حزب الله" على محمل الجد والحرب خيارنا الأخير

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وذكر غالانت، في مقابلة إذاعية اليوم الاثنين، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "إنني آخذ على محمل الجد تهديدات حزب الله وإيران بالقضاء على دولة إسرائيل".

© REUTERS / Aziz Taher

وتابع غالانت: "إسرائيل لن تقبل بخرق الهدوء في الجنوب، بل تتحرك بقوة كبيرة كلما اقتضت الضرورة ذلك".

واعتبر الوزير أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ليست معنية بالانزلاق إلى مواجهة مع إسرائيل، "لكنها وفصائل أخرى تخضع لأمرتها تلعب بالنار".

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، قاعدة عسكرية للجبهة الشعبية-القيادة العامة شرقي البقاع اللبناني، بحسب موقع "إنتل نيوز" الإسرائيلي.

ونفت الجبهة الشعبية- القيادة العامة، سقوط ضحايا جراء القصف.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، مساء السبت الماضي وخلال أقل من 24 ساعة، 3 عمليات عسكرية طالت مواقع في سوريا ولبنان والعراق.

ودعت إيران إسرائيل إلى إدراك عاقبة ما أقدمت عليه.

وقال الناطق باسم الإيرانية، على ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "يجب على إسرائيل أن تفهم عواقب وثمن عدوانها على العراق ولبنان وسوريا، وأن لهذه الدول الحق في الدفاع عن نفسها".

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