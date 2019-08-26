قيادي في الجبهة الشعبية لـ"سبوتنيك": استهدافنا يأتي في سياق العدوان المستمر على قوى المقاومة

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لـ"سبوتنيك": إن "طائرات مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت أحد مواقعنا في منطقة قوسايا، ولم يسفر هذا الاعتداء عن وقوع أي خسائر بشرية في صفوف أعضاء الجبهة، وتصدت المضادات الأرضية للجبهة للطائرات المغيرة".

وأضاف: "الرد يترك لوقته، نحن بفضل الله وبفضل تماسك قوى المقاومة سنرد على هذا العدوان الصهيوني الغاشم على منطقتنا".

وأشار إلى أن "هذا الإستهداف يأتي في سياق العدوان المستمر على قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وكل دول محور المقاومة".

ولفت إلى أن "هذا الموقع من المواقع الارتكازية القديمة التي بنيت قبل الاجتياح عام 1982 ويقع في السلسلة الشرقية لجبال لبنان على الحدود السورية-اللبنانية".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي وجه ضربات صاروخية على معسكرات تابعة للجبهة الشعبية الفلسطينية "القيادة العامة" في قوسايا على حدود لبنان مع سوريا.

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت الحدود اللبنانية – السورية شرقي زحلة، ومن المرجح أن تكون أصابت معسكر الجبهة الشعبية الفلسطينية.