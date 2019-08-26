السعودية.. تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الجديد بنظام العمل

الرياض ـ مباشر: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وتضمن الجدول عددا من العقوبات تتضمن غرامات تبدأ من 5 آلاف ريال إلى نحو 50 ألف ريال، لعدد من المخالفات.

وتم فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال في حالة القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، وتتعدد الغرامة بتعدد التأشيرات.

ويمنح القرار حق الاعتراض على العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

وتفاصيل العقوبات كالتالي:

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