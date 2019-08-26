العمل السعودية تعتمد جدول المخالفات والعقوبات الجديد

الرياض ـ مباشر: اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي سعياً منها لتنظيم سوق العمل السعودي، وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصاً على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.

وأشارت إلى أن الجدول المعتمد يوضح مقدار الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة.

وتابعت: "اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل".

ونص القرار، بحسب بيان الوزارة، على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.

ويمنح القرار حق الاعتراض على العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

كما اشتمل القرار على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.

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