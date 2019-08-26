المراعي تهبط بأرباح قطاع إنتاج الأغذية السعودي بالربع الثاني

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية للشركات المدرجة بقطاع "إنتاج الأغذية" بسوق الأسهم السعودية، انخفاضاً بصافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 28 بالمائة تعادل 241.5 مليون ريال، على أساس سنوي.

ووفقاً لمسح أجراه "مباشر" بلغ صافي أرباح شركات القطاع نحو 619.663 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 861.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

ووفقاً لمسح "مباشر" سجلت أغلب شركات القطاع انخفاضاً بصافي الربح تصدرها شركة المراعي بنسبة 11.9 بالمائة، أكبر شركات القطاع، باستثناء شركة فقط حققت قفزة بصافي أرباحها، فيما تحولت 3 شركات للخسارة، في حين عمقت شركة من خسارتها، وقلصت أخرى من خسارتها.

ويضم القطاع 11 شركة مدرجة، وهي: (المراعي، وصافولا، ونادك، وجاكو، والجوف الزراعية، ووفرة، والشرقية للتنمية، وجازادكو، وحلواني إخوان، والأسماك، وتبوك الزراعية)، فيما تختلف السنة المالية لشركة سدافكو المدرجة بالقطاع.

وبحسب البيانات المتوفرة لدى "مباشر" ضغطت الأرباح التي سجلتها شركة المراعي على نتائج القطاع، وسجلت انخفاضاً في صافي أرباحها بنحو 12 بالمائة لتصل إلى 582.5 مليون ريال، مقابل 661.4 مليون ريال، التي اقتنصت أكثر من 94 بالمائة من إجمالي أرباح القطاع.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 28.2 مليون ريال وبمعدل 5.1 بالمائة؛ بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة والدعم التجاري، وارتفاع المصروفات الأخرى بـ 11.4 مليون ريال؛ بسبب ارتفاع الخسائر من بيع الأبقار.

كما عزت تراجع أرباح الشركة إلى انخفاض الأرباح من التغير في أسعار صرف العملات؛ بسبب الحركة المستقرة في أسعار الصرف واليورو بشكل رئيسي.

وارتفعت تكلفة التمويل بـ 41.2 مليون ريال؛ نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضاً بسبب ارتفاع معدل (السايبور)، وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

وخلال النصف الأول من عام 2019، انخفضت أرباح المراعي 8.7 بالمائة إلى 918.6 مليون ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 1.006 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

مجموعة صافولا:

وحلت بالمركز الثاني بين أكثر الشركات التي سجلت انخفاضاً بصافي الربح في القيمة وسجلت مجموعة "صافولا" أرباح بقيمة 110 ملايين ريال مقابل 141 مليون ريال بالربع المقارن من 2018، بنسبة 21.7 بالمائة بما يعادل 30.50 بالمائة.

وقالت المجموعة إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني من العام المالي 2019م مقارنة بـصافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركة زميلة، وارتفاع مصروفات الزكاة والضريبة.

كما أشارت إلى ارتفاع صافي التكلفة التمويلية الناتجة عن تطبيق (المعيار الدولي الجديد للتقارير المالية رقم 16 - عقود الإيجار) الذي بدأ تطبيقه خلال العام 2019م، بالإضافة إلى خسائر سعر صرف العملات الأجنبية؛ وانخفاض مبيعات قطاع الأغذية.

الجوف الزراعية الأكثر انخفاضاً

وبحسب مسح "مباشر" تصدرت التراجعات في النسبة شركة "الجوف الزراعية "، مسجلة هبوطاً بصافي أرباحها بنسبة 95.6 بالمائة لتتراجع من 26.05 مليون ريال إلى 1.16 مليون ريال.

أرباح وفرة تهبط 82.3% بسبب تكلفة المبيعات

وجاءت شركة "وفرة" بالمركز الثاني بين أكثر التراجعات بصافي الريح، لتنخفض بنسبة 82.27 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بــالربع المماثل من 2018 لتصل إلى 294.39 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.66 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة هبوط صافي الربح، إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض متوسط أسعار البيع، إضافة لارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، وذلك على من انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

وأوضحت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 97.07 مليون ريال، بنهاية الرابع الثاني من العام الحالي، تمثل 48.54 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 200 مليون ريال.

وحلت "الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بالمركز الثالث بين أكثر شركات القطاع التي سجلت هبوطاً في صافي الربح بنسبة 63.76 بالمائة، لتصل إلى 7.07 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بــ 19.51 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2018.

وأرجعت "نادك" انخفاض أرباح الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي لعدة أسباب؛ أبرزها خسائر أدوات مالية مشتقة؛ حيث قررت إنهاء العقود الخاصة بمنتجات أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد من قبل البنوك المصدرة لها وتم الاعتراف بخسائر إنهاء هذه العقود مع البنوك المحلية التي بلغت قيمتها 19.16 مليون ريال.

وأثرت الأدوات المالية المشتقة سلباً على صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي بخسائر قدرها 24.71 مليون ريال؛ مبينة أن هذه الخسائر تعتبر سبباً رئيسياً في انخفاض ربح الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام 2018.

وأضافت الشركة، أن تراجع الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع مصاريف التمويل والتسهيلات البنكية بنسبة 9.84 بالمائة؛ وخسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة بقيمة 2.91 مليون ريال، وزيادة مصاريف البيع والتسويق بنسبة 2.85 بالمائة؛ نتيجة زيادة حجم المبيعات وكذلك زيادة حجم الإنفاق على الأنشطة التسويقية وزيادة مصاريف التسويق.

"جاكو" المرتفع الوحيد

وفي المقابل، كانت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" الوحيدة التي سجلت نمواً بصافي أرباحها بالقطاع خلال الربع الثاني، لترتفع إلى 1.5 مليون ريال، مقابل 975 ألف ريال بالربع المقارن من العام الماضي بنسبة 49.5 بالمائة.

تقليل نفقات يقلص خسائر" الشرقية"

وتمكنت شركة الشرقية للتنمية، من تقليص بعض خسارتها خلال الربع الثاني، لتتراجع إلى 719.39 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 1.66 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 56.6 بالمائة.

وعزت الشركة تراجع صافي الخسارة إلى تقليص النفقات التشغيلية بعد إيقاف النشاط الزراعي، وتخفيض المصاريف الإدارية، بعد تقليص عدد الموظفين، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى، الناجم عن بيع بعض الأصول، لافتة إلى أنه نظراً لإيقاف الشركة لكافة أنشطتها التشغيلية؛ فإنه لا توجد أية مبيعات أو إيرادات بالربع الثاني من 2019

حلواني إخوان تتحول للخسارة

وتحولت شركة حلواني إخوان، للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بــصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجعت أرباح الشركة 92.8 بالمائة خلال النصف الأول لتسجل صافي خسارة بـ 3.7مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 8.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة بالسعودية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة بمصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات، وافتتاح فروع جديدة.

وأشارت إلى أن أسباب الخسائر تعود كذلك، إلى زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة بالسعودية نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية لمواجهة المنافسة.

كما تشمل أسباب الخسائر، زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى في الشركة التابعة في مصر، وارتفاع التكلفة التمويلية في السعودية.

66.6 مليون ريال خسائر "تبوك الزراعية"

وكانت شركة تبوك الزراعية أبرز الخاسرين بالقطاع خلال الربع الثاني، لتتحول للخسارة مقابل الربح في الربع المقارن من العام الماضي لتتكبد خسارة قدرها 66.64 مليون ريال، مقابل 6.61 مليون ريال أرباح عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة في البيان السبب وراء انخفاض صافي الربح إلى تسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية، وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة، وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة وخسائر هبوط في الموجودات الحيوية وانخفاض حجم المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.

941 مليون ريال أرباح النصف الأول

وعلى مستوى أرباح القطاع بالنصف الأول، فقد تراجعت من 1.10 مليار ريال بالنصف الأول من 2018 إلى 941.64 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، بما يعادل 150 مليون ريال.

واقتنصت شركة المراعي النصيب الأكبر من الأرباح بالنصف الأول لتسجل نحو 918.56 مليون ريال بنسبة تتجاوز 97 بالمائة من إجمالي أرباح القطاع.

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