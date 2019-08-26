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بعد قصف مواقعها في لبنان...الجبهة الشعبية القيادة العامة تصدر بيانا

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نقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أصدرت بيانا أعلنت فيه: "العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا على مواقع للجبهة على كتف منطقة قوسايا في البقاع الأوسط بلبنان".

© Sputnik . Laur Hashem

وبحسب الوكالة، أكد بيان الجبهة أن سبب الهجمات الإسرائيلية هو "انتصارات محور المقاومة"، واعتبرت أن:

"سياسات نتنياهو ومغامراته العسكرية الانتحارية لن تنقذه من السقوط ولن تحمي مستوطنيه وكيانه من رد المقاومة"، مشددة على أن العدو الصهيوني سيفشل في وقف تنامي قدرات المقاومة وانتصاراتها.

وجاء في البيان: "إن العدوان الجديد يأتي في سياق الاستهداف الصهيوني المتصاعد ضد محور المقاومة وقواه الفاعلة وعلى رأسها سورية وحزب الله والجبهة الشعبية، مضيفة أن العدو يظن واهماً أن اعتداءاته هذه يمكن أن تحقق له مكاسب سياسية بعد السقوط المدوي لأهدافه من الحرب على سورية".

وأكدت الجبهة أن "محور المقاومة الممتد من طهران إلى دمشق وفلسطين ولبنان بمقاومته واليمن والعراق أصبح قادراً على حسم المعركة الشاملة وتحقيق النصر".

SputnikNews

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