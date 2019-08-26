الليرة التركية تتراجع 1% بعد "انهيار لحظي" أمام الدولار والين

من: سالي إسماعيل

مباشر: تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تعرضت إلى انهيار لحظي أمام عملتي الدولار والين الياباني.

وتعرضت العملة التركية إلى هبوط مفاجئ دفعها إلى مستوى 6.47 ليرة لكل دولار في "انهيار لحظي" دام لفترة وجيزة وسط التدفق على الأسواق الآمنة وابتعاد المستثمرين اليابانيين عن الأصول الخطرة.

وبالنظر إلى أداء الليرة أمام الين الياباني، فشهدت خسائر بنحو 12 بالمائة في تعاملات اليوم، مع قيام المستثمرين في اليابان بتسييل مراكزهم المالية في واحدة من تداولات الأسواق الناشئة المفضلة لديهم للمرة الثانية هذا العام.

وتفاقم الهبوط بعد تصعيد "الند-للند" بشأن التعريفات بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الماضي وإن كان هناك تهدئة تلوح في الأفق اليوم مع احتمالات عودة الجانبين لطاولة التفاوض.

وبحلول الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 1.1 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.8236 ليرة، بعد أن تعرضت إلى انهيار لحظي بخسائر وصلت إلى 9.9 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

جدير بالذكر أن خسائر الليرة التركية تبلغ 8.8 بالمائة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن مع حقيقة أنها فقدت نحو 3 بالمائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وحده مع تغييرات أدخلها البنك المركزي في البلاد.

أداء الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اليوم - (المصدر: وكالة بلومبرج)

وكانت العملة التركية تتداول عند مستوى 16.1485 ليرة لكل ين قبل أن تحد من خسائرها لتصبح 0.6 بالمائة عند 18.1785 ليرة، في نفس التوقيت.

أداء الليرة التركية مقابل الين الياباني اليوم - (المصدر: وكالة بلومبرج)