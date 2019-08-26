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"تداول": 21 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 275 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ 21 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 274.88 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ أكبر الصفقات من حيث القيمة على سهم "الأهلي" بقيمة بلغت 71.58 مليون ريال، بسعر 49.95 ريال.

وكانت ثاني أكبر الصفقات على سهم "الاتصالات"، بنحو 39.65 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 105.20ريال.

أما أقل الصفقات بالقيمة فكانت على سهم "إعمار" وبلغت قيمتها 1.11 مليون ريال، وتم التنفيذ بسعر 10.10 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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