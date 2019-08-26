أسهم خليجية تجذب أنظار المساهمين

من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: جذبت عدة أسهم أنظار المساهمين من خلال تعاملات اليوم الاثنين ضمن الأكثر تداولاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت المملكة العربية السعودية، تصدر سهم الإنماء المنخفض 0.26 بالمائة نشاط الكميات في السوق المالية السعودي "تداول" بـ5.75 مليون سهم، فيما جاء الراجحي على رأس السيولة بـ230.44 مليون ريال سعودي (61.53 مليون دولار)، متراجعاً 1.23 بالمائة.

كما حصد سهم الراجحي أكبر عدد من الصفقات بالسوق بواقع 4399 صفقة، بينما نال الجزيرة أكبر عدد طلبات بإجمالي 236.75 ألف سهم.

الإمارات

وفي سوق أبوظبي المالي تصدر سهم الدار العقارية المرتفع 0.07 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 20.03 مليون سهم، وسيولة بقيمة 42.51 مليون درهم (11.57 مليون د ولار).

وفي السياق ذاته، استقطبت الدار العقارية أيضاً أكبر عدد من الطلبات بإجمالي 9.89 مليون سهم، كما نفذ أكبر عدد من الصفقات بواقع 1316 صفقة.

وتصدر بنك دبي الإسلامي المرتفع 0.40 بالمائة قيم التداول في سوق دبي المالي بواقع 29.78 مليون درهم (8.11 مليون دولار)، بينما تصدرت مجموعة جي إف إتش الكميات بـ13.16 مليون سهم، صاعدة 1.60 بالمائة.

وحاز الاتحاد العقارية المرتفع 0.60 بالمائة على العدد الأكبر من الطلبات بواقع 3.06 مليون سهم، فيما نفذ دبي الإسلامي صفقات هي الأكبر عدداً بـ601 صفقة.

الكويت

وفي تلك الأثناء اختتمت بورصة الكويت تعاملاتها، ليتصدر سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" السيولة بـ6.21 مليون دينار (20.48 مليون دولار)، مرتفعاً 0.68 بالمائة، فيما جاء أرزان على رأس أحجام التداول بـ12.32 مليون سهم، مرتفعاً 0.74 بالمائة.

وجاء سهم المستثمرون المرتفع 3.06 بالمائة على رأس الطلبات بإجمالي 8.28 مليون سهم، فيما نفذ بيتك أكبر الصفقات بـ592 صفقة.

قطر

وفي ذلك التوقيت، تصدر سهم المتحدة للتنمية المنخفض 0.72 بالمائة نشاط الكميات في بورصة قطر بواقع 20.49 مليون سهم، فيما جاء الريان على رأس السيولة بـ28.19 مليون ريال (7.75 مليون دولار)، متراجعاً 0.86 بالمائة.

وحصد سهم مسيعيد المرتفع 2.35 بالمائة أكبر عدد من الصفقات بـ565 صفقة، فيما بلغ عدد الطلبات الكلية على بنك قطر الأول المنخفض 3.03 بالمائة عند أدنى سعر على الإطلاق نحو 3.07 مليون سهم.

البحرين

وتصدر سهم جي إف إتش المرتفع 0.84 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات في سوق البحرين المالي، مستحوذاً على سيولة بـ212.78 ألف دينار (567.94 ألف دولار)، وحجم بـ887 ألف سهم.

ونفذ سهم مصرف السلام المستقر عند 0.089 دينار أكبر الصفقات عدداً بواقع 9 صفقات، وبلغ إجمالي الطلبات على السهم 1.03 مليون سهم.

عمان

وبشأن سوق مسقط المالي، فقد تصدر سهم أرد المتراجع 1.99 بالمائة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم 358.04 مليون سهم، وسيولة بقيمة 135.34 مليون ريال (352.55 مليون دولار).

ونال بنك مسقط المتراجع 2.22 بالمائة أكبر عدد من الصفقات بـ119 صفقة، فيما استقطب الأنوار للسيراميك طلبات كلية بـ1.31 مليون سهم، منخفضاً 2.06 بالمائة.

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