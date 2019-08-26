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يوتيوب وآبل تهدفان إلى جذب المستمعين لفترة أطول

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يوتيوب وآبل تهدفان إلى جذب المستمعين لفترة أطول يوتيوب وآبل تهدفان إلى جذب المستمعين لفترة أطول

أعادت كل من يوتيوب ميوزك (YouTube Music) وآبل ميوزك (Apple Music) تنظيم وطرح قوائم التشغيل المعروضة للمستخدمين من أجل المنافسة بشكل أفضل مع سبوتيفاي.

وتهدف قوائم التشغيل الجديدة على يوتيوب ميوزك وآبل ميوزك إلى جذب المستخدمين من أجل الاستمرار في الاستماع لفترة أطول.

وتبعًا إلى أن خدمات بث الموسيقى تتنافس للحصول على المزيد من الحصة السوقية، فإن إحدى أهم الأسلحة في المعركة هي قوائم التشغيل الموصى بها – وهي القوائم التي تم إنشاؤها تلقائيًا والتي توفر على المستخدمين عناء اختيار الأغاني وتعرض عليهم فنانين جدد.

وأطلقت خدمة يوتيوب ميوزك قائمة تشغيل جديدة تسمى (Released)، والتي يبدو أنها تتطابق بشكل مباشر مع قائمة التشغيل (New Music Friday) الخاصة بخدمة سبوتيفاي.

وكما يوحي اسم القائمة، فإنها تضم 50 أغنية صدرت حديثًا، وتصف الخدمة القائمة بأنها أفضل 50 أغنية هذا الأسبوع، ويتم تقديمها لك كل يوم جمعة،

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وأصدرت خدمة آبل ميوزك قائمة تشغيل تسمى (New Music Daily)، والتي تهدف إلى إبقاء المشتركين على اطلاع بأحدث الأغاني الصادرة عن أشهر الفنانين في العالم.

وتصف آبل قائمة التشغيل بأنها توفر أحدث الأغاني التي يجب أن يستمع إليها المستخدم، ويجري تحديثها بشكل يومي، وتتضمن القائمة أكثر من 80 أغنية مع مدة تشغيل إجمالية تصل إلى زهاء خمس ساعات.

وتحل قائمة التشغيل الجديدة محل قائمة (Best of the Week)، وهي واحدة من قوائم التشغيل التي يتم تحديثها أسبوعيًا.

وكما هو الحال مع أي قائمة تشغيل يجري تحديثها تلقائيًا، فإن المستخدم بحاجة إلى حفظ الأغاني في مكتبته الخاصة إذا كان يريد أن يتذكر ما هي، حيث يتم استبدالها كل يوم أو كل أسبوع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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