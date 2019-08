ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا على الانسحاب من الصين

يزعم مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل آبل، على الانسحاب من الصين، بحسب ما أفادت به صحيفة التليجراف البريطانية.

واقترح اثنان من مسؤولي البيت الأبيض أن دونالد ترامب مستعد لإجبار الشركات الأمريكية على الانسحاب من الصين ولديه السلطة القانونية للقيام بذلك.

وصرح لاري كودلو Larry Kudlow، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للولايات المتحدة، لشبكة سي إن إن (CNN) أن الرئيس يمتلك هذه السلطة، لكنه أضاف أن الرئيس لن يمارس هذه السلطة في الوقت الحالي.

كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين Steven Mnuchin، لشركة فوكس نيوز الإعلامية (Fox News) أن الرئيس لديه الكثير من الخيارات لمتابعة حربه التجارية مع الصين وأنه يجب على وسائل الإعلام أن تأخذ ما يقوله بشكل حرفي.

وتراجعت أسهم شركة آبل، التي تبني معظم أجهزة آيفون في الصين، وعدد من شركات تصنيع الرقاقات، بما في ذلك إنتل؛ وبرودكوم (Broadcom)، بعد أن

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,....