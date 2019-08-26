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ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا على الانسحاب من الصين

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ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا على الانسحاب من الصين ترامب قد يجبر شركات التكنولوجيا على الانسحاب من الصين

يزعم مسؤولو البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد قد يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل آبل، على الانسحاب من الصين، بحسب ما أفادت به صحيفة التليجراف البريطانية.

واقترح اثنان من مسؤولي البيت الأبيض أن دونالد ترامب مستعد لإجبار الشركات الأمريكية على الانسحاب من الصين ولديه السلطة القانونية للقيام بذلك.

وصرح لاري كودلو Larry Kudlow، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للولايات المتحدة، لشبكة سي إن إن (CNN) أن الرئيس يمتلك هذه السلطة، لكنه أضاف أن الرئيس لن يمارس هذه السلطة في الوقت الحالي.

كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين Steven Mnuchin، لشركة فوكس نيوز الإعلامية (Fox News) أن الرئيس لديه الكثير من الخيارات لمتابعة حربه التجارية مع الصين وأنه يجب على وسائل الإعلام أن تأخذ ما يقوله بشكل حرفي.

وتراجعت أسهم شركة آبل، التي تبني معظم أجهزة آيفون في الصين، وعدد من شركات تصنيع الرقاقات، بما في ذلك إنتل؛ وبرودكوم (Broadcom)، بعد أن

ترامب على تويتر بأنه أمر الشركات الأمريكية بإعادة سلاسل الإمداد الخاصة بها إلى الولايات المتحدة.

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وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق أنه يتمتع بالحق المطلق في القيام بذلك بموجب قانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، وهو قانون صدر في عام 1977 يسمح للرئيس بتنظيم التجارة الدولية.

ولدى سؤاله عما إذا كان الرئيس قد يأمر الشركات بذلك فعليًا، قال منوشين: لديه الصلاحيات للقيام بذلك بموجب قانون (IEEPA) إذا أعلن حالة الطوارئ.

وأضاف “أعتقد أن ما كان يقوله هو أنه يأمر الشركات بالبدء في البحث لأنه يريد التأكد من أنها ليس لديها مشاكل وقادرة على الخروج من الصين”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان اللجوء إلى حالة الطوارئ الوطنية خيارًا واقعيًا، قال وزير الخزانة الأمريكي: الرئيس لديه الكثير من الخيارات، لكن خيارنا الأول هو الحصول على تجارة عادلة ومتبادلة.

فيما قال لاري كودلو في اليوم نفسه: إنه لم يأمر الشركات بعد، وهو يتمتع بمثل هذه السلطة، لكنه لم يمارسها حاليًا، نافيًا أن يكون الرئيس قد خفف موقفه من الحرب التجارية بعد أن قال ترامب: إن لديه أفكار ثانية حول كل شيء.

وأوضح مدير المجلس الاقتصادي الوطني للولايات المتحدة أن الرئيس كان يفكر بالفعل في زيادة الرسوم الجمركية، وليس إزالتها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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