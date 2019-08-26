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بايدو تتفوق على جوجل في سوق المكبرات الذكية العالمي

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أصبحت عملاقة البحث الصينية بايدو Baidu ثاني أكبر بائع لمكبرات الصوت الذكية في العالم، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة كاناليس (Canalys).

وتقول شركة الأبحاث: إن بايدو تفوقت على جوجل عبر الاستحواذ على ما نسبته 17.3 في المئة من السوق العالمية من خلال شحنها زهاء 4.5 مليون شحنة في الربع الثاني من عام 2019، مما يمثل نموًا قدره 3700 في المئة على أساس سنوي.

وما تزال أمازون الشركة الرائدة على مستوى العالم بحصة تزيد عن 25 في المئة من السوق و 6.6 مليون شحنة، تليها بايدو؛ وجوجل؛ وعلي بابا؛ وشاومي.

وتعمل مكبرات صوت بايدو الداعمة للذكاء الاصطناعي بواسطة منصة ذكاء اصطناعي تسمى (DuerOS).

واستهدفت بايدو في البداية الجزء الأعلى من السوق من خلال مكبر الصوت (Raven H)، لكن يبدو أن مبيعات هذا المنتج كانت سيئة.

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وزادت الشركة الصينية في الآونة الأخيرة مبيعات النماذج الأقل تكلفة بكثير، مع بيع مكبر الصوت الأساسي (Xiaodu) بسعر يصل إلى 89 يوان (زهاء 12 دولارًا).

وتفوقت بايدو على علي بابا – الشركة المحلية المهيمنة سابقًا – في الربع الأول من هذا العام في الصين، وذلك وفقًا لمؤسسة كاناليس.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد منافسة مباشرة بين بايدو وجوجل، إذ تبيع الشركة الصينية منتجاتها حصريًا في سوقها المحلية، بينما تبيع جوجل منتجاتها في كل مكان تقريبًا باستثناء الصين.

لكن نمو بايدو الهائل خلال العام الماضي يوضح حجم وديناميكية النظام البيئي الصيني، وقال روبن لي Robin Li، الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، في العام الماضي: إن بايدو لن تشعر بالقلق من احتمال عودة جوجل إلى الصين.

وبغض النظر عن انخفاض حجم السوق بالنسبة لمكبرات الصوت الذكية بنسبة 2.4 في المئة في الولايات المتحدة، إلا أن السوق الكلي قد نما بنسبة 55.4 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، مع شحن ما مجموعه 26.1 مليون مكبر صوت ذكي.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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