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صورة... بورتريه لمحمد بن سلمان مرسوم بـ 9 آلاف بصمة

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صورة... بورتريه لمحمد بن سلمان مرسوم بـ 9 آلاف بصمة صورة... بورتريه لمحمد بن سلمان مرسوم بـ 9 آلاف بصمة

وأشار رسام البورتريه، الفنان السعودي طلال العباسي، إلى ان الصورة المذهلة لمحمد بن سلمان، استغرق الانتهاء منها 5 أيام، باستخدام بصمات الأصابع من مختلف مناحي الحياة، حتى بواسطة طفل عمره 5 أشهر، بحسب تصريحاته لمجلة "غراتسيا".

وكشف "العباسي" أن هذه اللوحة بالذات لم تكن مفضلة له فقط من بين جميع إبداعاته، بل كانت أيضا الأكثر أهمية بالنسبة له وهو يفخر بها أيضا، والسبب في ذلك هو طريقة صنع الصورة في المقام الأول.

ويعد بورتريه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واحدة من العديد من الأعمال الفنية المعروضة في شارع الفن، حيث شارك أكثر من 200 فنان سعودي لتجميل المنطقة بمواهبهم.

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