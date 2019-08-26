الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب الاحتكاكات التجارية الدائرة بين الاقتصادين الأكبر عالمياً.

ويتابع المستثمرون حول العالم الأوضاع التجارية بين التصعيد الأخير الذي شهده الأسبوع الماضي من إعلان الولايات المتحدة والصين تعريفات ضد بعضهما البعض، وهي الخطوة التي أثارت المخاوف على نطاق واسع.

وخلال المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعديد من التصريحات ذات الصلة بالتطورات التجارية كانت أولها أنه يعيد النظر في التعريفات ضد الصين وهو ما تم تفسيره على احتمالات التراجع عن الرسوم لكن البيت الأبيض أكد أن المقصود هو فرض المزيد.

وبسبب الأزمة مع الجانب الصيني، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بمقدوره إعلان حالة طوارئ وطنية قبل أن يلمح لتهدئة محتملة في التطورات التجارية ويؤكد رغبة الصين في التفاوض والعودة مجدداً لطاولة المحادثات.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.3 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1113 دولار.

كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 105.93 ين، كما زاد أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.2 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.2240 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة لتسجل العملة الخضراء 0.9785 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 97.931.