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ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تهدئة الحرب التجارية

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ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تهدئة الحرب التجارية ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تهدئة الحرب التجارية

مباشر: صعدت النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع إشارات إلى تهدئة في الأوضاع التجارية بين الاقتصادين الأكبر حول العالم.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين ترغب في التفاوض مجدداً، مشيراً إلى أن مسؤولي بكين تواصلت مع واشنطن بالأمس من أجل العودة لطاولة المحادثات.

وكانت أسعار النفط بدأت تعاملات الأسبوع داخل النطاق الأحمر قبل أن تتحول إلى التعافي مع تهدئة الحرب التجارية، وهو ما يقلل من المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتبعية تخفيف آثار نقص الطلب على الخام.

وتأثر الذهب الأسود سلباً في وقت مبكر من التعاملات على خلفية تأجيج الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلنت بكين تدابير انتقامية لترد واشنطن بزيادة جديدة في التعريفات.

وبحلول الساعة 9:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 59.92 دولار للبرميل، بعد أن كان شهد تقلبات دفعته لمستوى 58.24 دولار في الاتجاه الهابط و60.11 دولار في الاتجاه الصاعد.

وخلا تلك الفترة، شهد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول زيادة بأكثر من 1.2 بالمائة ليسجل 54.83 دولار للبرميل، بعد أن كان يسجل أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 58.24 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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