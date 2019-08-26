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ترامب: الصين ترغب في التفاوض وسنعود لطاولة المحادثات

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ترامب: الصين ترغب في التفاوض وسنعود لطاولة المحادثات ترامب: الصين ترغب في التفاوض وسنعود لطاولة المحادثات

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ، إن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي بعد تصعيد جديد للحرب التجارية بين واشنطن وبكين في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت الصين تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة وهو الأمر الذي لم تتقبله الأخيرة بالصمت بل قررت هي الأخرى زيادة الرسوم المخطط تنفيذها.

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال حديثه في قمة مجموعة الدول السبع في منتجع بياريتز الفرنسي، اليوم الاثنين، كما رحب برغبته في إبرام صفقة تجارية.

وأوضح ترامب أن الجانب الصيني تواصل مع كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين وقالوا: "دعونا نعود لطاولة التفاوض"، ولذلك سوف نعود للمحادثات واعتقد أنهم يريدون إحراز تقدم.

وأشار إلى أن الصين تضررت بشكل سيء للغاية لكنها أدركت أن هذا هو الشيء الصحيح، قائلاً: "هذا تطور إيجابي للغاية بالنسبة للعالم".

وتابع: اعتقد أننا سنبرم اتفاقاً تجارياً.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات عديدة في هذا الشأن؛ حيث أعلن ترامب أنه يأسف لعدم زيادة التعريفات أكثر على السلع الصينية كما صرح بأنه يمكنه فرض حالة طوارئ وطنية.

مباشر (اقتصاد)

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