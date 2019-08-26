الواردات السعودية ترتفع 1.3% في يونيو..وسط تباين الأقسام الرئيسية

الرياض - مباشر: ارتفعت الواردات السلعية للمملكة العربية السعودية نحو 1.3 بالمائة في شهر يونيو/ حزيران 2019، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، بما يعاد 468 مليون ريال.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الواردات السلعية إلى 37.74 مليار ريال، في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بنحو 37.27 مليار ريال، خلال يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، سجلت الواردات السلعية بالسعودية، انخفاضا بنحو 12.4 بالمائة في يونيو/ حزيران 2019، مقارنة بمستوياتها خلال الشهر السابق، والذي بلغ 43.1 مليار ريال.

وتباينت الأقسام الرئيسية للواردات السلعية، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2018.

وارتفعت 5 أقسام رئيسية، خلال يونيو/ حزيران 2019، بصدارة معدات النقل وأجزاؤها، التي صعدت بنحو 50 بالمائة، إلى 8.6 مليار ريال.

وسجلت واردات منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها ارتفاعا نسبته 7.7 بالمائة لتصل إلى 3.88 مليار ريال.

وفي المقابل، تراجعت واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، بنحو 3.3 بالمائة، لتصل إلى 7.8 مليار ريال.

وهبطت واردات السعودية من المنتجات النباتية 37.3 بالمائة خلال يونيو/ حزيران 2019 إلى 1.46 مليار ريال.

وعلى مستوى أهم 5 دول مستورد منها، ارتفعت الواردات السعودية من الصين بنحو 29.2 بالمائة إلى 7.45 مليار ريال.

وسجلت الواردات السعودية من فرنسا ارتفاعا نسبه 75.1 بالمائة لتصل إلى 1.96 مليار ريال.

وفي المقابل، هبطت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 11.8 بالمائة إلى 4.15 مليار ريال.

كما تراجعت واردات السعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة 31.3 بالمائة إلى نحو 2.5 مليار ريال.

وسجلت الصادرات السعودية انخفاضا خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي؛ متأثرة بشكل ملحوظ بانخفاض الصادرات البترولية.

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