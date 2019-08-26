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الجبير: السعودية تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

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الرياض- مباشر: قال عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، إن المملكة  تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وتابع الجبير عبر تغريدة له على موقع "تويتر" إن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأضاف الجبير أن السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن.

وأصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية ، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، بياناً مشتركاً بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن.

 وأوضح البيان أن حكومتي السعودية والإمارات، تابعتا بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة اليمن المؤقتة (عدن) بتاريخ 6 ذو الحجة 1440هـ وما تلا ذلك من أحداث امتدت إلى محافظتي (أبين، وشبوة).

وأشار البيان إلى أن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تؤكدان على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف.

وتابع: "تعرب حكومتا البلدين عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث".

من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي أن العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والإمارات، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ 6 صواريخ باليستية. 

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قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيرة" بالمجال الجوي لليمن

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بيان مشترك من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن

مباشر (اقتصاد)

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