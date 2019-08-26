"أنصارالله" تعلق على القصف الإسرائيلي ضد سوريا والعراق ولبنان

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وقال المكتب السياسي لجماعة أنصارالله، في بيان تلقت "سبوتنيك" على نسخة منه: إن "هذا العدوان الإجرامي يؤكد النهج والسلوك العدواني للكيان الصهيوني السرطاني الغاصب الذي يعتدي ليلا ونهارا على شعوبنا الحرة ومقدراتنا ومقدساتنا سواء في فلسطين أو اليمن أو سوريا أو العراق أو لبنان أو غيرها من البلدان العربية والاسلامية".

وأكد البيان "التضامن مع إخواننا في العراق وسوريا ولبنان، والرفض القاطع لهذه الاعتداءات الإجرامية"، مشددا على "وقوفنا إلى جانبهم في أي خطوات تستهدف هذا الكيان السرطاني الغاصب".

ودعت أنصار الله "شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك بمسؤولية ووعي وبصيرة لمواجهة العدو الحقيقي لهذه الأمة المتمثل في الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل".

وكانت إسرائيل قد نفذت في الـ24 الساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر يوم أمس الأحد.