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السعودية تصدر بيانا بشأن العلاقة مع الإمارات على خلفية "التوتر الأخير"

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وأضاف أن التحالف بقيادة  يعمل مع دولة الإمارات على تحقيق الاستقرار في عدن وشبوة وأبين، مشيرا إلى أن السعودية تقود جهود تحقيق الأمن في المنطقة ومواجهة مساعي إيران لنشر الفوضى.

وغرد "الجبير" عبر حسابه على موقع "تويتر": "تقود المملكة، بفضل الله، جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة".

وتابع: "يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن نألو جهدا حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق".

وأكد عادل الجبير أن "السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيرا باليمن وشعبه الكريم".

​وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، قد قال إن القيادة المشتركة للتحالف تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

© Sputnik . Grigory Sysoev

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيا بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ في العمل اليوم الاثنين 26 أغسطس / آب، على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في (شبوة، وأبين)، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة (عدن).

وفي نفس السياق، صدر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً فيما يلي نصه:

"تابعت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة (عدن) بتاريخ 6 ذو الحجة 1440هـ وما تلى ذلك من أحداث امتدت إلى محافظتي (أبين، وشبوة)".

وأكد البيان "حرص الدولتين وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

SputnikNews

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