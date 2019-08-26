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ترامب: يمكنني إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب الأزمة مع الصين

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ترامب: يمكنني إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب الأزمة مع الصين ترامب: يمكنني إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب الأزمة مع الصين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه قادر على تصعيد الحرب التجارية مع الصين من خلال إعلان حالة طوارئ وطنية.

وأوضح ترامب في تصريحات على هامش حضوره قمة الدول السبع، أمس الأحد، أن الوضع الحالي يمثل حالة طوارئ من عدة نواحي.

وطالب الرئيس ترامب يوم الجمعة الماضي الشركات الأمريكية بمغادرة الصين ووقف إنتاجها هناك، بعد قرار بكين برفع التعريفات ضد سلع أمريكية، في خطوة تصعد الحرب التجارية بين الجانبين وأثارت خسائر حادة في الأسواق العالمية.

وتابع: "يمكنني إعلان حالة طوارئ وطنية، اعتقد عندما يسرقون الملكية الفكرية الخاصة بنا بقيمة تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار سنوياً وعندما نخسر تريليون دولار تقريباً على مدار عدة سنوات".

لكن الرئيس الأمريكي عاد ليوضح أنه ليس لديه خطة لإعلان حالة طوارئ وطنية، مضيفاً: "في الحقيقة نجري محادثات جيدة حالياً مع الصين، اعتقد أنهم يريدون التوصل لاتفاق أكثر مما أريد، أيضاً نحن نتلقى مليارات الدولارات من التعريفات ضد الصين، لم نحصل مسبقاً على 10 سنتات حتى من بكين".

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي رفع التعريفات الجمركية ضد سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول، وزيادة التعريفات المقرر فرضها في سبتمبر/أيلول على سلع بـ300 مليار دولار إلى 15 بالمائة من 10 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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