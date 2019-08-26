الإحصاء السعودية: تراجع الصادرات 18.9% خلال يونيو متأثرة بالإيرادات البترولية

الرياض – مباشر: سجلت صادرات المملكة العربية السعودية انخفاضا خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي؛ متأثرة بشكل ملحوظ بانخفاض الصادرات البترولية.

وتراجع إجمالي صادرات المملكة، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية اليوم الاثنين، إلى 77.08 مليار ريال خلال يونيو/ حزيران الماضي مقابل 95.04 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2018، بانخفاض 18.9 بالمائة، أو ما يعادل 17.97 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، تراجعت الصادرات السعودية 12.5 بالمائة مقارنة بشهر مايو/ آيار 2019 والتي بلغت خلاله 88.05 مليار ريال، لتتراجع 10.98 مليارا.

انخفاض ملحوظ بصادرات البترول

وتأثرت صادرات المملكة خلال يونيو/ حزيران الماضي بانخفاض قيمة الصادرات البترولية بنحو 22.2 بالمائة، أو ما يعادل 17.13 مليار ريال.

وبلغت حصيلة الصادرات البترولية السعودية 60.03 مليار ريال في يونيو/ حزيران 2019، مقابل 77.16 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وتراجعت صادرات البترول السعودية 14.8 بالمائة مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي، بما يوازي 10.4 مليار ريال.

الصادرات غير البترولية

وشهدت صادرات المملكة العربية السعودية غير البترولية انخفاضا طفيفا في شهر يونيو/ حزيران 2019؛ بنحو 4.7 بالمائة، أو ما يعادل 840 مليون ريال.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 17.04 مليار ريال، مقابل 17.89 مليار ريال في يونيو/ حزيران من عام 2018.

وتراجعت 3.3 بالمائة بما يعادل 580 مليون ريال عن شهر مايو/ أيار؛ والتي بلغت خلاله 17.62 مليار ريال.

أهم الدول

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول لصادرات المملكة العربية السعودية في شهر يونيو/ حزيران 2019؛ بقيمة 2.78 مليار ريال محققة ارتفاعا سنويا بنحو 25.9 بالمائة.

وكانت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها أبرز صادرات المملكة في شهر يونيو/ حزيران الماضي؛ بقيمة 5.79 مليار ريال، يليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بـ 5.68 مليار ريال.

وخلال مايو/ أيار 2019، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تراجع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، بانخفاض قيمته 8.35 مليار ريال.

وبلغت صادرات المملكة السلعية - البترولية وغير البترولية – 88.05 مليار ريال خلال شهر مايو/ أيار 2019، مقارنة مع 96.39 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

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