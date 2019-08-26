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اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى في 11 عاماً

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اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى في 11 عاماً اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى في 11 عاماً

مباشر: تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو 11 عاماً خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تعميق آلالام التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وانخفضت قيمة العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية في التعاملات الداخلية بنحو 0.8 بالمائة، ليكون عند أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2008.

ويأتي الهبوط في قيمة اليوان بعد تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد يأسف فقط لعدم زيادة الرسوم ضد الصين أكثر.

وكانت نهاية الأسبوع الماضي متوجة بتصعيد في الأوضاع التجارية، حيث قررت الصين فرض رسوم جديدة على منتجات أمريكية لكن ترامب فاقم الأمور حدة بعدما أعلن زيادة في تعريفات واشنطن ضد بكين.

وبحلول الساعة 7:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 7.1468 يوان.

وشهدت العملة الصينية خسائر بنحو 3.8 بالمائة في شهر أغسطس/آب الحالي حتى الآن، ما يجعلها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أن تحركت بكين لإدارة الصرف في عام 2005.

وبالنسبة للتعاملات في الخارج، فإن اليوان انخفض بنسبة 0.7 بالمائة أمام العملة الأمريكية، مسجلاً 7.1858 دولار لكل يوان وهو مستوى قياسي متدني جديد.

مباشر (اقتصاد)

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