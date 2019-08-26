"الإحصاء": إنتاج السعودية من الحليب يتجاوز ملياري لتر

الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، نتائج مسح المشاريع الزراعية المتخصصة لعام 2018.

وكشفت نتائج المسح؛ وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء، أن إنتاج حليب الأبقار لعام 2017 بلغ 2.07 مليار لتر في مزارع الأبقار المتخصصة، وفيما يتعلق بالعجول المنتجة فقد بلغ عددها في مزارع الأبقار المتخصصة نحو 31.88 ألف رأس، وبلغت الطاقة الاستيعابية لمزارع الأبقار المتخصصة 364.39 ألف رأس.

يُذكر أن مسح المشاريع الزراعية المتخصصة عبارة عن مسح ميداني يتم فيه جمع البيانات من خلال زيارة كافة حيازات المشاريع الزراعية المتخصصة؛ ومن ضمنها (مزارع الأبقار المتخصصة، ومزارع الاستزراع السمكي، ومزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، ومزارع الدجاج البياضة، وغيرها) في المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية.

وتم تنفيذ المسح نهاية الربع الرابع لعام 2018، ومن خلاله يتم توفير بيانات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج ومستلزماته بالمشاريع الزراعية المتخصصة، لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات، ولكل المهتمين بالقطاع الزراعي.

وفيما يتعلق بمزارع الاستزراع السمكي المتخصصة، بلغ عدد البرك فيها لعام 2017 نحو 2.51 ألف بركه، وبلغ حجم البرك في مزارع الاستزراع السمكي المتخصصة 8.85 مليون متر مكعب.

وأظهرت نتائج المسح أن إجمالي الإنتاج من الأسماك والروبيان لعام 2017 في مزارع الاستزراع السمكي بلغ 61.38 ألف طن، واستحوذ الروبيان على 71.7 بالمائة من إجمالي الإنتاج في مزارع الاستزراع السمكي.

وتضمن المسح على بيانات متعلقة بمزارع الدجاج اللاحم والنعام والأرانب والحمام والسمان، وأظهرت النتائج بأن الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج اللاحم لعام 2017 بلغت 135.18 مليون طائر، وبلغ إجمالي الإنتاج منها 2.85 ألف طن.

وأظهرت النتائج، أن إجمالي الطاقة الاستيعابية في مزارع الدجاج البياضة المتخصصة لعام 2017 بلغت 45.54 مليون طائر.

الجدير بالذكر أن مسح المشاريع الزراعية المتخصصة 2018م يعد ثاني المسوح الزراعية التي تصدر نتائجها الهيئة العامة للإحصاء خلال شهر ذي الحجة الحالي، وتعتزم الهيئة إصدار نتائج مسح الإنتاج الزراعي مطلع العام القادم 1441هـ.

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