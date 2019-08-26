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انضمام لواءين من قوات المجلس الانتقالي إلى الجيش اليمني في شبوة

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انضمام لواءين من قوات المجلس الانتقالي إلى الجيش اليمني في شبوة انضمام لواءين من قوات المجلس الانتقالي إلى الجيش اليمني في شبوة

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن اللواء الأول نخبة شبوانية الذي يتولى حماية منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال، انشق عن قوات النخبة الشبوانية وانضم للجيش اليمني.

وأضاف المصدر أن قائد اللواء النقيب أشرف محمد عوض القنبلة، وبقية الضباط والأفراد، أكدوا ولاءهم للقيادة اليمنية مطالبين إيّاها بضمهم إلى قوام الجيش.

وذكر أن ذلك يأتي بعد تسليم قائد اللواء الثالث نخبة شبوانية في الصعيد، سالم حنتوش العولقي، معسكر اللواء للجيش اليمني عقب وساطة قادها قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن ناصر النوبة.

وأشار إلى أن التقدم تحقق بعد ‏سيطرة الجيش على مثلث النقبة الاستراتيجي الرابط بين حضرموت وأبين وشبوة، واستعادته مدينة حبان وكذلك مدينة عزان الساحلية بالكامل في مديرية ميفعة بما فيها معسكر اللواء الثاني نخبة شبوانية.

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