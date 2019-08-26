الذهب يحوم حول أعلى مستوى بـ6 أعوام مع التصعيد التجاري

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتحوم حول أعلى مستوى في نحو 6 أعوام نظراً لأن التصعيد في الأوضاع التجارية يعزز جاذبية التدافع على الملاذات الآمنة.

وتأثر المعدن النفيس بشكل إيجابي من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين)، حيث شهد نهاية الأسبوع الماضي تصعيد جديد في الأوضاع بين الجانبين.

وقررت الصين اتخاذ تدابير انتقامية ضد التعريفات الأمريكية المزمع سريانها بداية من الشهر المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر الرد على هذه الإجراءات الانتقامية بزيادة جديدة في الرسوم.

ومع التصعيد التجاري، يفقد المستثمرون شهية المخاطرة ما يعني ابتعادهم عن حيازة الأسهم وهو ما يأتي في صالح الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية وعملات الملاذ الآمن كالين الياباني والفرنك السويسري.

وبحلول الساعة 7:31 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.60 دولار ليصل إلى 1543.20 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد لامس مستوى 1565 دولار للأوقية في وقت مبكر من التعاملات ليكون عند أعلى مستوى في نحو ستة أعوام.

وحقق الذهب مكاسب قوية بلغت 30 دولاراً في جلسة الجمعة الماضية وسط مخاوف المستثمرين من الاحتكاكات التجارية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.2 بالمائة أو ما يوازي 3.63 دولار للأوية في تمام الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1530.59 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.822.