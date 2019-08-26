سوق الأسهم السعودي يواصل التراجع بالتعاملات الصباحية.. رغم المحفزات

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تراجعاته خلال التعاملات المبكرة لجلسة الاثنين، تحت وطأة الضغوطات الجيوسياسية بالمنطقة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعزم البيت الأبيض المضي قدماً في خوض الحرب التجارية.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" انخفاضاً بنحو 0.52 بالمائة، الى مستوى 8198.91 نقطة ليفقد من خلالها 43.2 نقطة وصولاً لأدنى مستوياته في جلسة 9 يناير / كانون الثاني.

وقال محمد الميموني المستشار الفني بأسواق الأسهم، إن مجريات الاقتصاد العالمية، والضغوطات الجيوسياسية والتصريحات النارية للرئيس ترامب، لاتزال تلقي بظلالها على السوق السعودي، ليتجه لكسر حاجز الـ 8200 نقطة بسبب وجود عمليات بيع عشوائية لبعض الأسهم.

وأضاف الميموني لـ"مباشر" أنه بالرغم من وجود محفزات تنتظر السوق السعودي خلال الجلسات القليلة المقبلة والتي ينتظرها المستثمرون عن كثب في جلسة 28 من الشهر الجاري، وهي تنفيذ المرحلة الثانية للانضمام إلى المؤشرات الناشئة (مورجان ستانلي)، إلا أن السوق لم يستجب لتلك المحفزات بشكل واضح حتى الآن.

وبلغت التداولات 22.98 مليون سهم وبقيمة 599.651 مليون ريال من خلال تنفيذ 24.208 ألف صفقة، من خلال تراجع أداء 89 سهماً في تلك اللحظات في حين ارتفع أداء 63 سهماً آخر.

وتصدر قطاع البنوك التجارية التراجعات بنسبة 0.92 بالمائة، وكان سهم التعاونية الأكثر تراجعاً بنسبة 2.63 بالمائة، فيما كان سهم الاعادة الأكثر ارتفاعاً بنحو 2.41 بالمائة.

وتصدر مصرف الراجحي التداولات من حيث السيولة بنحو 106.92 مليون ريال.

كان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على انخفاض، ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة، مسجلا أعلى خسائر يومية في أكثر من 3 أشهر، بنسبة 2.42 بالمائة ليهبط لأدنى مستوياته في يناير / كانون الثاني، ليخسر 203.99 نقطة وصولاً لمستوى 8241.67 نقطة.

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